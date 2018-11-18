2018-11-18T17:32:25+03:00
Политика

ВСУ перевезли на границу с ЛНР «Акации» и бронетехнику

Кроме того, разведка Республики зафиксировала новые машины с боеприпасами
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики, несмотря на минские договорённости и взятые на себя обязательства по соблюдению режима тишины, не только продолжают ежедневные обстрелы территории Луганской Народной Республики, но и стягивают ещё больше вооружения к её границам. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Украинские силовики перевезли четыре 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и боеприпасы к ним из населённого пункта Передельское в район населённого пункта Новоайдар, — рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, в районе населённого пункта Орехово замечено четыре МТЛБ и столько же БМП. Также отмечен грузовой автомобиль с боеприпасами.

Напомним, что украинская армия продолжает укреплять свои позиции вдоль всей линии соприкосновения, что чётко фиксируется разведкой обеих Народных Республик Донбасса.

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