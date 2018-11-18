Небоевые потери ВСУ: Боец принял наркотики и по ошибке застрелил сослуживца

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-18T17:02:09+03:00

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Военнослужащий ВСУ после употребления наркотиков застрелил сослуживца, приняв его за врага. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- 17 ноября в Троицком военнослужащий 72-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, приняв его за врага, который от полученных ранений скончался, - рассказал подполковник.

Марочко добавил, что данный факт командованием скрывается, военнослужащий официально числится как пропавший без вести.

В Народной милиции ранее неоднократно говорили, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.