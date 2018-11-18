2018-11-18T16:57:07+03:00
Общество

В ЛНР вернулась электроэнергия. Все ремонтные работы завершены

Последние двое суток электричество подавалось только на стратегически важные объекты Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 18 ноября, по всей территории Луганской Народной Республики полностью восстановлена подача электроэнергии. Ремонтные работы, которые продолжались последние двое суток, прошли успешно.

— Ремонтные работы прошли успешно, электричество по всей Республики есть. Все необходимые работы выполнены, все, что нужно, то сделали. Все успели, все сделали вовремя, — рассказал Луганскому Информационному Центру директор департамента электроэнергетики Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей Кустов.

Ремонтные работы были связаны с обнаруженными на объектах электроэнергии дефектами и проблемами, которые необходимо было срочно исправить.

Напомним, что в ЛНР не было электричества с 22:00 16 ноября, то есть пятницы, до 08:00 18 ноября. Между тем, Министерство связи ДНР предупреждало о возможных проблемах с работой украинского мобильного оператора Vodafone, связанных с этим отключением.

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