Украинский камикадзе взорвал военный склад в Курахово

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-18T15:28:18+03:00

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Этой ночью на складе бронетехники в населённом пункте Курахово прогремел взрыв. Склад моментально загорелся. Разведка Народной милиции ДНР сообщила, что данная территория находится под контролем 28-й механизированной бригады.Об этом сегодня, 18 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— По информации от источников в 28 бригаде, взрыв произошел в результате выстрела из гранатомета, произведенного боевиком, тело которого было обнаружено внутри выгоревшего склада, — рассказал Даниил Безсонов.

Огнём было уничтожено четыре машины БМП-1 с боекомплектами. На данный момент мотивы этого поступка военнослужащего украинской армии выясняются, однако Даниил Безсонов уже высказал мысль о том, что командование ВСУ в очередной раз возложит вину за произошедшее на Донецкую Народную Республику.

Напомним, что в последнее время разведка Республики всё чаще сообщает о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих Украины, регулярном пьянстве и частом использовании наркотиков.