23 ноября в ЛНР состоится горячая линия по вопросу выплат пенсий

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-18T14:49:56+03:00

Пенсионный фонд Республики пояснит особенности приостановления, прекращения, возобновления и восстановления выплат пенсий на территории ЛНР

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В следующую пятницу, 23 ноября, в Луганской Народной Республике пройдёт горячая линия по вопросу выплаты пенсий на территории ЛНР.

— 23 ноября 2018 года с 10.00 до 12.00 начальник отдела организации работы по выплате пенсий управления пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Вощаная Наталья Григорьевна проведет телефонную горячую линию на тему: «Особенности приостановления, прекращения, возобновления и восстановления выплаты пенсии на территории ЛНР», — сообщили в пресс-службе пенсионного фонда Республики.

Все вопросы можно задать по телефону: (0642) 55-14-24