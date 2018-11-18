Леонид Пасечник объявил 14 октября Днём казачества

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-18T14:13:10+03:00

Соответствующий указ был подписан 16 ноября 2018 года

Изменить размер текста: A A

В Луганской Народной Республике появился новый праздник – День казачества. Отмечать его будут ежегодно 14 октября.

— Руководствуясь статьей 60 Конституции ЛНР, в соответствии с ходатайством казачьих организаций Республики, учитывая значительный вклад казачества в укрепление обороноспособности и защиты территориальной целостности Луганской Народной Республики, постановляю: установить в Республике праздник – День казачества ЛНР, — говорится в тексте указа.

Об установлении нового праздника Пасечника попросили сами казаки. День был выбран не случайно. Именно 14 октября они отмечают один из своих главных праздников – Покров Пресвятой Богородицы.

Напомним, что в ЛНР есть Совет атаманов при Главе ЛНР, созданный казаками Республики по предложению Леонида Пасечника.