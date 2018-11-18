19 ноября состоится первое заседание депутатов НС ДНР второго созыва

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-18T14:11:34+03:00

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Уже в понедельник состоится первое заседание второго созыва депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики. Такое решение вынес Временный координационный комитет ДНР.

— В проект повестки дня включено рассмотрение пятидесяти восьми вопросов, — сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

В частности, на рассмотрение нового созыва депутатов будут вынесены вопросы о формировании депутатских фракций, об избрании Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики и его заместителя, об избрании председателей профильных комитетов и многие другие.

Напомним, что 11 ноября 2018 года в ДНР прошли выборы Главы и депутатов НС, в результате которых общественное движение «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте, общественное движение «Свободный Донбасс» – 26 мест в Народном Совете Республики.