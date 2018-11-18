2018-11-18T14:09:10+03:00
Общество

Цены на хлеб, мясо, молоко и многие другие продукты в ЛНР заметно выросли

Между тем цены на говядину, свинину и некоторые овощи снизились
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта ptzgovorit.ruФОТО: архив сайта ptzgovorit.ru
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В Луганской Народной Республике за прошедший месяц заметно поднялись цены на сезонные продукты (овощи), а также молоко, хлеб, крупы и многое другое.

— Индекс потребительских цен в Луганской Народной Республике в октябре к сентябрю 2018 года составил 101,6%, — сообщили в отделе статистики цен Государственного комитета статистики ЛНР.

Повысились цены на молоко и другие молочные продукты: молоко пастеризованное с повышенным содержанием жира – на 4,3%, сметану с повышенным содержанием жира – на 3,3%, творог жирный – на 1,4%.

Повышение цен зафиксировано на рыбу и продукты из рыбы: филе мороженой рыбы – на 7,1%, рыбу мороженую – на 3%, рыбу живую, охлажденную – на 2,2%.

Кроме того, повысились цены на мясо и мясопродукты: филе куриное – на 4,2%, отдельные порционные части куриные – на 3,9%, вырезку говяжью – на 2,9%, фарш куриный – на 1,7%, птицу (тушки куриные) – на 0,3%.

В октябре зафиксировано повышение цен на хлеб: хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 2,1%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 1,1%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта – на 0,4%

Отметим, что снизились цены на вырезку свиную на 1,5%, свинину – на 0,7%, говядину – на 0,2%. Также морковь стала дешевле на 13%, грибы – на 6,8%, свекла – на 6,5%, капуста белокочанная – на 2,4%.

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