2018-11-18T11:25:13+03:00
Общество

Более 750 жителей ДНР сообщили о незаконной деятельности Миндохов

Временная комиссия Народного Совета Республики приняла к рассмотрению около ста таких заявлений
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта ivanovo-fm.ruФОТО: архив сайта ivanovo-fm.ru
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В пятницу первый созыв депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики провёл своё последнее пленарное заседание, на котором подвёл итоги работы Временных комиссий. В том числе, о своей работе отчитались и члены временной комиссии по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов ДНР.

— За время работы комиссии на телефон горячей линии поступило свыше 750 звонков, принято более 95 обращений, — подвела итоги работы временной комиссии заместитель председателя НС Ольга Макеева.

Всего Народным Советом Республики за время работы первого созыва депутатов было организовано 17 временных комиссий. В их компетенцию входило: выполнение контрольных функций, выявление правонарушений, решение проблемных вопросов в социальной и ряде других сфер.

Напомним, что после трагический гибели Первого Главы ДНР Александра Захарченко в Республике разразился скандал, связанный с противоправными действиями Министерства доходов и сборов, Министром которого был заместитель Главы Александр Тимофеев.

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