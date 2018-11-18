В ДНР могут появиться стратегически важные здания со сложной конструкцией
На этой неделе в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства было принято решение о создании архитектурно-градостроительного совета при Минстрое ДНР. Его основная задача – рассмотрение генеральных планов городов Республики, а именно проектов реконструкции и возведения новых стратегически важных зданий со сложными архитектурными проектами.
— Решения совета будут носить рекомендательный характер, и будут способствовать разработке оптимальных подходов при работе над проектами в сфере градостроительства, — заверил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.
Совет будет состоять из компетентных в этой области специалистов Минстроя и представителей Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Управления архитектуры Донецка, Управления генерального плана, Государственного предприятия «Донецкий региональный проектный институт «Донецкпроект»».
Напомним, что многие важные здания в Республике – вокзалы, городские администрации, школы и т.д. – были разрушены или повреждены в ходе активных боевых действий и им необходим срочный ремонт и восстановление.