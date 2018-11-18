Обстрелы в ДНР: один мирный житель ранен
Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Один человек пострадал в результате вооружённой агрессии ВСУ. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, Старомихайловка и Новоласпа, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
В результате вооружённой агрессии украинских силовиков мирный житель посёлка шахты Трудовская получил ранения.
О разрушениях или повреждениях домов в Донецкой Народной Республики пока не сообщалось.
Напомним, что пострадавший мирный житель был доставлен в больницу №14 Петровского района, где ему оказана необходимая медицинская помощь.