2018-11-18T10:00:36+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: один мирный житель ранен

Украинская армия не прекращает обстрелы в ДНР. За минувшие сутки по территории Республики выпустили более трёхсот боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. Один человек пострадал в результате вооружённой агрессии ВСУ. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Васильевка, Крутая Балка, Каштановое, Минеральное, Старомихайловка и Новоласпа, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В результате вооружённой агрессии украинских силовиков мирный житель посёлка шахты Трудовская получил ранения.

О разрушениях или повреждениях домов в Донецкой Народной Республики пока не сообщалось.

Напомним, что пострадавший мирный житель был доставлен в больницу №14 Петровского района, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

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