2018-11-18T09:01:31+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в Министерстве обороны ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Фрунзе, сел Желобок и Паньковка.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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