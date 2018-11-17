Самоволка из рядов ВСУ: Три дезертира в Артемовске совершили вооруженное нападение

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-17T16:04:06+03:00

Об этом сообщили в Народная милиция ЛНР

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Командование ВСУ проводит разбирательство по факту вооруженного разбоя, который в Артемовске совершили три военнослужащих, самовольно оставивших подразделение в зоне так называемой «операции объединенных сил». Об этом сегодня на брифинге в ЛИЦ сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- В подразделениях 72-й бригады ВСУ проводятся разбирательства, связанные с самовольным оставлением части с оружием тремя военнослужащими, которые впоследствии совершили вооруженный разбой в населенном пункте Артемовск, - сообщил подполковник.

- Примеру своих подчиненных последовал и командир взвода лейтенант Скворец, который с табельным оружием покинул расположение части, не выдержав давления со стороны командования в ходе разбирательств, – добавил Марочко.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.