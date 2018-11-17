2018-11-17T15:21:50+03:00
Политика

Где дончане планируют встретить Новый год

Выбор есть: дома, в компании друзей, на площади, в заведениях города
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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2019 год в Донбассе ждут по-настоящему. Народ ожидает кардинальных изменений и мира. Они надеются, что пришедшие к власти новые Главы Донецкой и Луганской Народных Республик приложат все усилия для окончания войны и развития экономики.

- Новогоднее настроение уже появилось, - говорит дончанин Сергей. Выпал снег, на прилавках появились мандарины. Отмечать в этом году будем скромно. В кругу семьи. На столе будут стандартные блюда, от оливье никогда не откажемся.

Некоторые горожане будут «скукаться» бокалами под бой курантов на главной площади Донецка.

- В прошлом году там было много людей. Была праздничная атмосфера. Большая елка. Фейерверк, - вспоминает жительница Ворошиловского района столицы Республики Лидия. - В этот раз тоже всей семьей пойдем на площадь Ленина. С нами будут и наши друзья.

А где вы будете встречать Новый 2019 год? [опрос]

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