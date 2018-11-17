Украина готовится к наступлению на Донбассе

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-17T14:44:29+03:00

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К линии разграничения украинские войска стягивают тяжелое вооружение. В их числе системы «С-300» и «Буки». На складах отсутствует 120 единиц различного вооружения. Об этом рассказал представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

- Это очень страшное оружие, я знаю не понаслышке, будучи в Афганистане. Возникает вопрос, зачем, если, как утверждают украинские представители в ОБСЕ, ни о какой военной операции речи не идёт, хотя факты говорят об обратном. Вчерашнее заявление Турчинова подтверждает, что военный сценарий, безусловно, готовится, - подчеркнул он.

О том, что решить проблему на Донбассе можно только силовым путем не так давно заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

- Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили «управлять» квазиреспубликами — это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир, - вот так считает украинский политик.