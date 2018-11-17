2018-11-17T13:11:06+03:00
Политика

В ДНР продолжается легализация недвижимости

Документы принимаются до 31 декабря 2018 года
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Документы на легализацию недвижимости принимаются до 31 декабря 2018 года. ФОТО: ВКонтактеДокументы на легализацию недвижимости принимаются до 31 декабря 2018 года. ФОТО: ВКонтакте
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Межведомственная комиссия при Министерстве юстиции ДНР проводит легализацию документов, выданных с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года нотариусами, органами государственной власти и местного самоуправления Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста ДНР.

Межведомственная комиссия будет работать до 31 декабря 2018 года.

Для легализации документов Вам необходимо предоставить следующий пакет документов:

- заявление;

- оригинал договора купли продажи или другой правоустанавливающий документ;

- нотариально заверенная копия договора купли-продажи или другого правоустанавливающего документа ;

- копия личного паспорта, ИНН для физического лица; уставные документы, а также документы, подтверждающие регистрацию в Министерстве доходов и сборов;

- квитанция об уплате республиканской пошлины за легализацию документов (оригинал);

- квитанция об уплате подоходного налога в бюджет ДНР;

извлечение о государственной регистрации права собственности от (оригинал).

За легализацию документов взимается республиканская пошлина:

– для физических лиц – 400 рублей;

– для юридических лиц – 800 рублей.

Прием заявлений , подтверждающих возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество, а также консультации по общим вопросам, связанным с легализацией документов, проходит с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 по адресу: г.Донецк, ул. 50-летия СССР, 138 «а» (холл первого этажа).

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