В ДНР продолжается легализация недвижимости
Межведомственная комиссия при Министерстве юстиции ДНР проводит легализацию документов, выданных с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2016 года нотариусами, органами государственной власти и местного самоуправления Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста ДНР.
Межведомственная комиссия будет работать до 31 декабря 2018 года.
Для легализации документов Вам необходимо предоставить следующий пакет документов:
- заявление;
- оригинал договора купли продажи или другой правоустанавливающий документ;
- нотариально заверенная копия договора купли-продажи или другого правоустанавливающего документа ;
- копия личного паспорта, ИНН для физического лица; уставные документы, а также документы, подтверждающие регистрацию в Министерстве доходов и сборов;
- квитанция об уплате республиканской пошлины за легализацию документов (оригинал);
- квитанция об уплате подоходного налога в бюджет ДНР;
извлечение о государственной регистрации права собственности от (оригинал).
За легализацию документов взимается республиканская пошлина:
– для физических лиц – 400 рублей;
– для юридических лиц – 800 рублей.
Прием заявлений , подтверждающих возникновение, переход, прекращение вещных прав на недвижимое имущество, а также консультации по общим вопросам, связанным с легализацией документов, проходит с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 по адресу: г.Донецк, ул. 50-летия СССР, 138 «а» (холл первого этажа).