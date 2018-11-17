2018-11-17T11:40:28+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: За сутки ВСУ два раза обстреляли Республику из 82-мм минометов

Украинские военные два раза нарушили «режим тишины»
Никита МАКАРЕНКОВ
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Обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ продолжаются. Украинские военные два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселка городского типа Фрунзе. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов, - говорится в сообщении.

Напомним, в ДНР под огнем украинских силовиков оказались: поселки Александровка и шахты Трудовская на западе Донецка, село Спартак к северу от столицы, Ясиноватая и близлежащие села Минеральное, Крутая Балка, горловские поселки Гольмовский и шахты имени Гагарина, а также села Саханка и Коминтерново на юге Республики. Всего ВСУ выпустили по Республики 58 снарядов, чем они 15 раз нарушили режим тишины.

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