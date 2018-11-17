«Комсомолка» в Донбассе собирает подарки детям прифронтового посёлка и детского дома
Предлагаем поздравить детей одного из прифронтовых районов Донецкой Народной Республики с Новым Годом. «Комсомольская правда» в Донбассе объявляет сбор средств на подарки! На собранные деньги мы купим наборы из сладостей и фруктов и маленькие сюрпризы.
Акция проводится уже второй год подряд. В прошлом году мы поздравляли с Новым Годом школьников прифронтовой Саханки и макеевского дома малютки. Детишки были в восторге! В наших с вами силах повторить доброе дело!
Сбербанк России (Nikita Makarenkov)
Номер карточки - 4276 5204 7189 7047
Сбербанк России (Pavel Khanarin)
Номер карточки - 4276 5212 8803 2380
Центральный Республиканский Банк
Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43
Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.
+38 071 331 03 45 (Никита)
+38 071 696 09 99 (Павел)
Почувствуем себя Дедом Морозом!