2018-11-16T18:12:50+03:00
Политика

В рядах ВСУ вспышка пневмонии

Лекарств для лечения не хватает
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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И.о начальника Управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что в рядах ВСУ заболеваемость простудами и пневмонией в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе с начала ноября превысила эпидемический порог из-за недостатка лекарств и медицинских препаратов.

Помимо недостаточного материально-технического обеспечения соединений и воинских частей, в зоне проведения «операции объединенных сил» практически полностью отсутствует медицинское обеспечение личного состава подразделений вооруженных сил Украины, - сказал он.

О реальной ситуации с состоянием здоровья военнослужащих не докладывается высшему руководству. Об эпидемии тщательно скрывается.

- Большинство командиров стараются не докладывать вышестоящему командованию об истинном состоянии дел, - сообщил Филипоненко.

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