С начала 2018 года от вооружённой агрессии ВСУ пострадали 149 жителей ДНР

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-16T17:37:37+03:00

За всё время вооружённого конфликта на территории Республики погибли 4716 человек

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Прошедшая неделю в Донецкой Народной Республике обошлись без смертей от обстрелов украинской армии, но с 9 по 15 ноября получили ранения в результате вооружённой агрессии Вооружённых формирований Украины пять человек. Четверо из них военные. С начала года жертв гораздо больше. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой.

— С 1 января по 15 ноября 2018 года на территории Донецкой Народной Республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 298 человек, — сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

За этот же период времени погибло 149 человек, среди которых 9 женщин и 140 мужчин, в том числе 5 детей.

Всего за время вооружённого конфликта в Донбассе погибли 4716 человек, среди которых 614 женщин и 4102 мужчин, в том числе 81 ребенок.

Напомним, что вчера, 15 ноября, в результате вооружённой агрессии украинской армии пострадала 19-летняя девушка.