2018-11-16T17:01:27+03:00
Общество

Сеть мобильного оператора Vodafone может отсутствовать с 16 по 18 ноября

Проблемы будут связаны с отключением электричества в ЛНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта donpress.comФОТО: архив сайта donpress.com
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В Донецкой Народной Республике могут наблюдаться проблемы и перебои в работе сети украинского мобильного оператора Vodafone. Связаны эти проблемы с отключением электричества в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 16 ноября, предупредили в Министерстве связи Донецкой Народной Республики.

— С 16 по 18 ноября возможны сбои в работе украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики из-за ремонтных работ, проводимых на электрических сетях в Луганской Народной Республике, — сообщили в Минсвязи Республики.

Там подчеркнули, что, по данным Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, отключение электричества вызвано необходимостью проведения ремонтных работ. Оно будет проводится с 22:00 16 ноября до 08:00 18 ноября.

Напомним, что сейчас сеть украинского мобильного оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республике напрямую зависит от Луганской Народной Республики.

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