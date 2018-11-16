Украинские спецслужбы провели карательную операцию под Волновахой

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-16T16:35:16+03:00

Изменить размер текста: A A

12 ноября сотрудники спецслужб Украины заблокировали населённый пункт Рыбинское под Волновахой и с 05:00 утра до следующей ночи обыскивали дома, арестовывали людей, допрашивали и угрожали. Карательная операция была направлена на выявление людей, которые сотрудничают с Республиками Донбасса. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— По нашим данным всего за время спецоперации под надуманными предлогами было задержано 34 человека, из которых 28 – женщины. Примечательно, что большинство из них – вдовы, мужья которых погибли в ходе боев за свободу Донбасса в 2014 году. Во время задержаний у двоих женщин забрали несовершеннолетних детей. СБУ планирует их использовать для шантажа и принуждения к «добровольному» признанию вины по сфальсифицированным обвинениям, — рассказал Эдуард Басурин.

Он добавил, что не исключает, что в домах, которые сейчас остались без хозяев, будут расселены боевики 128-й горно-штурмовой бригады, занимающей позиции в данном районе

Напомним, что разведка Народной милиции ДНР регулярно фиксирует нарушение прав и свобод мирных граждан, которые проживают на территории, подконтрольной Украине.