Боевик ВСУ попытался вывести с передовой огнемёты «Шмель» и автоматы Калашникова

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-16T16:01:43+03:00

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Дисциплина в рядах Вооружённых сил Украины по-прежнему остаётся на довольно низком уровне, что заставляет командование заводить всё больше уголовных дел на дезертиров и воров. Так, 12 ноября было возбуждено уголовное дело на младшего сержанта, который попытался вывести огнемёты и автоматы. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— 12 ноября возбуждено уголовное дело в отношении боевика 56-й бригады младшего сержанта Николаева В.Г., который, выдвигаясь на вверенном ему грузовике КрАЗ на стацию погрузки, для убытия по ротации в ППД пытался вывезти в кузове под вещевым имуществом восемь автоматов Калашникова с боеприпасами и два огнемета «Шмель», — рассказал Эдуард Басурин.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент в розыске находятся 205 военнослужащих, которые самовольно оставили свои части и расположения.

Напомним, что побеги из рядов ВСУ происходят регулярно.