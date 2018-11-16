2018-11-16T16:01:43+03:00
Политика

Боевик ВСУ попытался вывести с передовой огнемёты «Шмель» и автоматы Калашникова

Вооружение младший сержант сложил в кузов грузовика и прикрыл своими личными вещами
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дисциплина в рядах Вооружённых сил Украины по-прежнему остаётся на довольно низком уровне, что заставляет командование заводить всё больше уголовных дел на дезертиров и воров. Так, 12 ноября было возбуждено уголовное дело на младшего сержанта, который попытался вывести огнемёты и автоматы. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— 12 ноября возбуждено уголовное дело в отношении боевика 56-й бригады младшего сержанта Николаева В.Г., который, выдвигаясь на вверенном ему грузовике КрАЗ на стацию погрузки, для убытия по ротации в ППД пытался вывезти в кузове под вещевым имуществом восемь автоматов Калашникова с боеприпасами и два огнемета «Шмель», — рассказал Эдуард Басурин.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент в розыске находятся 205 военнослужащих, которые самовольно оставили свои части и расположения.

Напомним, что побеги из рядов ВСУ происходят регулярно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24