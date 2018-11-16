Разведка НМ ДНР: пропавший беспилотник ОБСЕ находится у ВСУ

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-16T15:09:26+03:00

Сейчас его готовятся вывезти с территории проведения ООС

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Эпопея «потерявшегося» беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии продолжается. По информации разведки НМ ДНР, пропавший беспилотник ОБСЕ находится у ВСУ и сейчас его собираются вывести с территории проведения ООС. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— Нашей разведкой получены новые данные относительно пропажи 27 октября 2018 года БЛА СММ ОБСЕ. На данный момент БЛА находится в штабе 28-й бригады в населённом пункте Курахово, и в ближайшие дни будет вывезен из зоны «ООС», — рассказал Эдуард Басурин.

Он подчеркнул, что беспилотник ОБСЕ уже был предварительно изучен, была деактивирована системы и датчики слежения за местоположением аппарата. По данным разведки НМ ДНР, сегодня многострадальный беспилотник по железной дороге отправится в Киев, а вина за его «исчезновение» будет, по традиции, возложена украинским командованием на военнослужащих Республики.

Напомним, что 14 ноября Даниил Безсонов высказал мнение о том, что командующий силами «ООС» Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ.