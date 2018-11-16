За прошедшую неделю в ДНР зафиксировано 90 нарушений тишины со стороны ВСУ

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-16T14:17:30+03:00

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Вооружённые силы Украины ежедневно нарушают режим прекращения огня. За прошедшую неделю было зафиксировано девяносто нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 16 ноября, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— За неделю зафиксировано девяносто фактов нарушений режима прекращения огня украинскими боевиками, — сообщили Эдуард Басурин.

Он отметил, что обстрелы велись по районам и территориям двадцати населённых пунктов Республики. За неделю по территории Республики выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра, тринадцать мин калибром 120 миллиметров и 54 мины калибром 82 миллиметра.

В результате было повреждено три дома в населённых пунктах Доломитное, Зайцево и Гольмовский.

Напомним, что за минувшие сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В населённом пункте Гольмовский была ранена 19-летняя девушка.