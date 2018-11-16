Около 40 тысяч человек прошли вакцинацию против вируса гриппа в ДНР

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-16T13:16:59+03:00

До конца декабря планируется вакцинировать порядка 100 тысяч человек

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Вакцинация против вируса гриппа в Донецкой Народной Республике продолжается. На сегодняшний день в больницах и поликлиниках Республики вакцинацию прошли уже порядка сорока тысяч человек. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

— В учреждениях здравоохранения ДНР было вакцинировано против гриппа 38 672 человека из групп повышенного риска заболеваемости, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

Кроме того, среди прошедших вакцинацию против вируса гриппа людей более семи тысяч врачей, которые постоянно подвергаются риску заражения при контакте с заболевшими пациентами или носителями вируса.

Напомним, иммунизация населения в Донецкой Народной Республике проходит с начала октября. До конца декабря планируется вакцинировать порядка 100 тысяч человек.