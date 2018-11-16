2018-11-16T12:37:32+03:00
Политика

Марк Этерингтон впервые прибыл в Донецк с рабочим визитом

Подробности визита замглавы СММ ОБСЕ пока не разглашаются
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта informator.newsФОТО: архив сайта informator.news
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Вчера, 15 ноября, Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон впервые прибыл в Донецк с рабочим визитом. Об этом сегодня, 16 ноября, Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии.

— Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон на данный момент находится в Донецке с рабочим визитом. Он прибыл в столицу Донецкой Народно Республики накануне, — сообщили ДАН в пресс-службе донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии.

Подробности первого визита Марка Этерингтона в Донецк с момента его вступления в должность Первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пока не разглашаются.

Напомним, 31 октября должность первого заместителя главы миссии ОБСЕ оставил Александр Хуг, на смену которому и пришёл Марк Этерингтон.

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