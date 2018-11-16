Обстрелы в ЛНР: два дома повреждены

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-16T11:45:54+03:00

Украинская армия не прекращает ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь попали два населённых пункта Республики

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Вооружённые силы Украины продолжают массированные обстрелы в ЛНР. Вчера, 15 ноября, под огонь украинских силовиков попали населённые пункты Калиново и Золотое-5. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Калиново и Золотое-5 (Михайловка), — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрелы велись с применением миномётов калибром 120 миллиметров и осколочных гранат БМП-1.

В результате утреннего обстрела по населённому пункту Золотое-5 зафиксировано повреждение двух домов. В жилом доме №3\2 по улице Артёма в результате мощного миномётного обстрела разрушено кровля и перекрытия потолка. Такие же повреждения получил и нежилой дом №7\2 по улице Ватутина.

Пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, что в среду, 14 ноября, в результате вооружённой агрессии украинский армии был ранен сотрудник Первомайского РЭС.