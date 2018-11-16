Сотрудник Первомайского РЭС получил ранение в Михайловке 14 ноября
Украинские силовики ежедневно нарушают взятые на себя обязательства и заключённые договорённости. Так в среду, 14 ноября, огнём Вооружённых формирований Украины был ранен сотрудник Первомайского РЭС, который проводил в посёлке Золотое-5 (Михайловка) аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.
— Обстрел произошёл во время согласованного украинской стороной СЦКК режима прекращения огня при проведении аварийно-восстановительных работ предприятием ООО «Луганские электрические сети», — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.
Там отметили, что обстрел вёлся с применением миномётов калибром 82 миллиметра и осколочных гранат БМП-1. Сотрудник Первомайского РЭС получил лёгкие осколочные ранения.
Напомним, что это уже не первый раз, когда украинские силовики открывают огонь по территориям Республики после согласования режима прекращения огня.