2018-11-15T19:08:01+03:00
Политика

В блиндаже украинских боевиков пожар: уже четверо пострадавших

Причина - неисправность отопительных печей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Один боевик ВСУ погиб и еще трое получили сильные ожоги при возгорании блиндажей из-за неисправности отопительных печей в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что с наступлением холодов на позициях украинских карателей участились случаи возгорания фортификационных сооружений в связи с неисправностью отопительных печей.

- 13 и 14 ноября в подразделениях 59-й и 14-й бригад, дислоцируемых в районах населенных пунктов Малиново и Золотое, произошли возгорания блиндажей, в результате которых один военнослужащий 14-й бригады погиб, трое получили сильные ожоги. Итогом пожара в 59-й бригаде стало уничтожение штатного вооружения и боеприпасов к нему, — рассказал Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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