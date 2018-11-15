Подарим детям из прифронтовой зоны Донбасса Новогоднее счастье!

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-15T17:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Предлагаем поздравить детей одного из прифронтовых районов Донецкой Народной Республики с Новым Годом. «Комсомольская правда» в Донбассе объявляет сбор средств на подарки! На собранные деньги мы купим наборы из сладостей и фруктов и маленькие сюрпризы.

Акция проводится уже второй год подряд. В прошлом году мы поздравляли с Новым Годом школьников прифронтовой Саханки и макеевского дома малютки. Детишки были в восторге! В наших с вами силах повторить доброе дело!

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки - 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк

Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.

+38 071 331 03 45 (Никита)

+38 071 696 09 99 (Павел)

Почувствуем себя Дедом Морозом!