2018-11-15T17:17:40+03:00
Политика

Местные жители потребовали от Наева вывести технику ВСУ

Мирные граждане жалуются на беспредел украинских боевиков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мирные жители давно устали от своих "освободителей".Мирные жители давно устали от своих "освободителей".
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Жители села Калиново в 17 км к северо-западу от Донецка потребовали от командования ООС вывести из населенного пункта тяжелое вооружение и военнослужащих. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

- Инициативной группой из числа местных жителей подготовлено и отправлено в адрес командующего операцией объединенных сил Сергея Наева коллективное письмо с требованием вывода военных подразделений и вооружения из населенного пункта, — сказано в сообщении.

Согласно разведданным, жители жалуются на блокирование работы склада сельхозпродукции – единственного действующего предприятия, мародерство и провоцирование конфликтов украинскими боевиками. Руководство ООС не отреагировало на требование селян.

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Калиново в 17 км северо-западнее Донецка обнаружена запрещенная Минскими соглашениями техника ВСУ – РСЗО «Град», 152-мм гаубицы, противотанковые пушки. Вооружение замаскировано в ангарах местного сельхозпредприятия.

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