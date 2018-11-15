Местные жители потребовали от Наева вывести технику ВСУ

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-15T17:17:40+03:00

Мирные жители давно устали от своих "освободителей".

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Жители села Калиново в 17 км к северо-западу от Донецка потребовали от командования ООС вывести из населенного пункта тяжелое вооружение и военнослужащих. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

- Инициативной группой из числа местных жителей подготовлено и отправлено в адрес командующего операцией объединенных сил Сергея Наева коллективное письмо с требованием вывода военных подразделений и вооружения из населенного пункта, — сказано в сообщении.

Согласно разведданным, жители жалуются на блокирование работы склада сельхозпродукции – единственного действующего предприятия, мародерство и провоцирование конфликтов украинскими боевиками. Руководство ООС не отреагировало на требование селян.

Ранее сегодня сообщалось, что в селе Калиново в 17 км северо-западнее Донецка обнаружена запрещенная Минскими соглашениями техника ВСУ – РСЗО «Град», 152-мм гаубицы, противотанковые пушки. Вооружение замаскировано в ангарах местного сельхозпредприятия.