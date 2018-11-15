Отремонтирована дорога, до которой не доходили руки 30 лет

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-15T17:09:17+03:00

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Ремонт участка автодороги, соединяющей столицы ДНР и ЛНР, завершен в Торезе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

- Работы по восстановлению автодороги «Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк», совмещенной с улицами Киселева, Ленина, Сызранцева, Гагарина, Калинина, Горбачева, Шоссейной в Торезе, выполнены на 100%, – сказано в сообщении. – Следует отметить, что ремонтные работы по восстановлению данного отрезка дороги не проводились более 30 лет.

В пресс-службе добавили, что протяженность отремонтированного участка автодороги составляет 11,7 километра. Рабочие ООО «Донспецпром», ООО «Автобан», ООО «Современное дорожное строительство» выполнили фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади около 105 000 квадратных метров.

Отметим, что ремонт проводился в течение месяца.