Отремонтирована дорога, до которой не доходили руки 30 лет
Ремонт участка автодороги, соединяющей столицы ДНР и ЛНР, завершен в Торезе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.
- Работы по восстановлению автодороги «Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк», совмещенной с улицами Киселева, Ленина, Сызранцева, Гагарина, Калинина, Горбачева, Шоссейной в Торезе, выполнены на 100%, – сказано в сообщении. – Следует отметить, что ремонтные работы по восстановлению данного отрезка дороги не проводились более 30 лет.
В пресс-службе добавили, что протяженность отремонтированного участка автодороги составляет 11,7 километра. Рабочие ООО «Донспецпром», ООО «Автобан», ООО «Современное дорожное строительство» выполнили фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади около 105 000 квадратных метров.
Отметим, что ремонт проводился в течение месяца.