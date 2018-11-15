Разведка ДНР: запрещенное Минском вооружение подтянуто к границам Республики

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-15T16:49:00+03:00

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Украинские силовики усилили позиции под Донецком гаубицами, противотанковыми пушками и реактивными системами залпового огня «Град». Об этом сегодня, ссылаясь на данные разведки, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

- Нашей разведкой зафиксировано прибытие в район Калиново (17 км северо-западнее Донецка) тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады, – сказал он.

По словам Безсонова, в настоящее время в ангарах сельскохозяйственного назначения на западной окраине населенного пункта замаскировано 18 единиц гаубиц калибром 152 мм, 12 пушек МТ-12 калибром 100 мм и шесть реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Добавим, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предполагает отвод арторудий калибрами свыше 100 мм друг от друга на 50 км, РСЗО — на 70, реактивных систем «Торнадо», «Ураган», «Смерч» и ракеты «Точка» на 140 километров. В соответствии с дополнением к документу стороны должны были отвести от линии разграничения также артиллерию калибром до 100 мм, танки и минометы.