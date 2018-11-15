19 терактов планировалось Киевом накануне выборов Главы ДНР

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-15T14:59:12+03:00

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По имеющимся данным, за прошедшую неделю силовики обнаружили и обезвредили на территории республики девятнадцать закладок со взрывчаткой.

Теракты планировались в период с 5 по 12 ноября, как раз, когда в республике шла подготовка к выборам главы и депутатов Народного совета.

Кроме того, стало известно, что диверсанты планировали атаковать здание оборонного ведомства республики с помощью дистанционно управляемого РПО.

Напомним, 14 ноября, в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором были подведены окончательные итоги выборов в Донецкой Народной Республике 2018. По результатам голосования Денис Пушилин был официально назван избранным Главой Республики. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— По результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — сообщила Ольга Позднякова.