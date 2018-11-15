2018-11-15T14:59:12+03:00
Политика

19 терактов планировалось Киевом накануне выборов Главы ДНР

Именно столько обнаружено закладок со взрывчаткой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Силовики Республики смогли предотвратить теракты.Силовики Республики смогли предотвратить теракты.
Изменить размер текста:

По имеющимся данным, за прошедшую неделю силовики обнаружили и обезвредили на территории республики девятнадцать закладок со взрывчаткой.

Теракты планировались в период с 5 по 12 ноября, как раз, когда в республике шла подготовка к выборам главы и депутатов Народного совета.

Кроме того, стало известно, что диверсанты планировали атаковать здание оборонного ведомства республики с помощью дистанционно управляемого РПО.

Напомним, 14 ноября, в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором были подведены окончательные итоги выборов в Донецкой Народной Республике 2018. По результатам голосования Денис Пушилин был официально назван избранным Главой Республики. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— По результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — сообщила Ольга Позднякова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские боевики разрушили жд дорогу в Ясиноватой
Склад боеприпасов обнаружен у жителя Макеевки
Красный Крест отправил в Донбасс 25 тонн гумпомощи
Около 200 нарушений ваявлено на Шахтерской птицефабрике
Берлин - против "Миротворца": Скандальный сайт допек уже и ФРГ
Фармакологический бизнес объединит ДНР и ЛНР
В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики
НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики
Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём
ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей
Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта
При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет
Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе
Комендантский час в ДНР не отменят
Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь
ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР
Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики
Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы
Бюрократии в ДНР не будет
Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией
Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе
Ольга Позднякова: по результатам выборов избранным Главой признан Пушилин Денис Владимирович
Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
«Новогодняя почтовая открытка»: Конкурс рисунков от почты ЛНР
«Мисс Донбасс – 2018»: В оргкомитет конкурса красоты и таланта уже поступило более 130 заявок