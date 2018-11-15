2018-11-15T13:23:12+03:00
Политика

Украинские боевики разрушили жд дорогу в Ясиноватой

При обстрелах ВСУ применяли минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские вооруженные формирования ночью обстреляли прифронтовую Ясиноватую, повреждено здание тяговой части железной дороги. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

- Сегодня около 00:30 силовики Киева обстреляли здание тяговой части №20 структурного подразделения «Донецкой железной дороги». В одном из зданий повреждена кровля и остекление, – отметили в горадминистрации.

Она добавила, что данных о пострадавших не поступало.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения данных о последствиях обстрелов.

Подразделения украинской армии за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 270 боеприпасов. Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 276 единиц.

Якубов добавил, что под огнем оказались поселок шахты Трудовская, Лозовое и Старомихайловка на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка, Крутая Балка, Минеральное, горловские поселки Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка и шахты имени Изотова, а также села Саханка и Коминтерново на юге.

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