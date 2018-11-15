2018-11-15T12:34:00+03:00
Политика

Склад боеприпасов обнаружен у жителя Макеевки

42-летний макеевчанин хранил дома пулемет «Утес», пулемет Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и четыре гранатомета
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сотрудники полиции Макеевки изъяли у местного жителя два пулемета, четыре гранатомета и снайперскую винтовку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- В домовладении 42-летнего жителя Червоногвардейского района Макеевки стражи порядка обнаружили и изъяли пулемет «Утес», пулемет Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова и четыре гранатомета, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что изъятый арсенал направлен на экспертизу. Действия фигуранта квалифицируются согласно ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Правоохранители Шахтерска изъяли у местного жителя автомат, два гранатомета, три гранаты и более 1600 патронов разного калибра.

- В гараже у 23-летнего жителя Шахтерска правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, три гранаты Ф-1 с запалом УЗРГМ, 1610 патронов калибра 5,45 мм, два гранатомета РПГ-18, пистолет РЖ-88 и восемь патронов калибра 9 мм, – сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

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