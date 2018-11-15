2018-11-15T11:30:03+03:00
Политика

Красный Крест отправил в Донбасс 25 тонн гумпомощи

В основном это строительные материалы и пункты обогрева
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Накануне холодов доставлены пункты обогрева и стройматериалы. Фото: novorosinform.orgНакануне холодов доставлены пункты обогрева и стройматериалы. Фото: novorosinform.org
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Международный комитет Красного Креста отправил в ДНР два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

-Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста, – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой почти 25 тонн. В этот раз жители Донбасса получат строительные материалы и пункты обогрева.

До этого, 8 ноября более 189 тонн гуманитарной помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК) направлено через контрольный пункт въезда/выезда «Новотроицкое» в Донбасс.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин дал поручение и.о. Председателя Совета Министров ДНР Александру Ананченко представить предложения по проведению в 2019 году восстановительных и ремонтных работ Учреждения дополнительного образования «Донецкий республиканский дворец молодежи «Юность» с использованием строительных материалов, поступающих в ДНР в виде гуманитарной помощи от Российской Федерации и гуманитарных миссий, а также механизма социально-экономического партнерства.

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