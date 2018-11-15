Около 200 нарушений ваявлено на Шахтерской птицефабрике

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-15T11:06:09+03:00

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Инспекторы Государственного комитета горного и технического надзора ДНР выявили около 200 нарушений норм охраны труда в ходе проверки на государственном предприятии «Шахтерская птицефабрика». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- В ходе проведения комплексной проверки инспекторами Гортехнадзора ДНР было выявлено 194 нарушения требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, основным нарушением является то, что должностные лица не прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда. Кроме того, обнаружено отсутствие разрешений на выполнение работ повышенной опасности, а также установлено, что не был проведен обязательный технический осмотр части тракторов и технологических транспортных средств.

По результатам проверки сотрудники надзорного органа выдали 15 обязательных для выполнения предписывающих документов, отстранили от выполнения работ повышенной опасности шестерых работников предприятия, запретили эксплуатацию 20 единиц техники и оборудования. Штрафы на общую сумму более 4 000 рублей выписаны шести должностным лицам.