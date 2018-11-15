2018-11-15T08:30:48+03:00
Политика

Берлин - против "Миротворца": Скандальный сайт допек уже и ФРГ

Германия не раз просила Украину удалить сайт "Миротворец"
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Шредер известен и тем, что предсказывает скорую отмену санкций против РФ, ФОТО: cdn.iz.ruШредер известен и тем, что предсказывает скорую отмену санкций против РФ, ФОТО: cdn.iz.ru
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МИД ФРГ выразил протест против внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

"Мы осуждаем этот список, - цитирует агентство DPA пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. - В прошлом мы уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаивали на том, чтобы правительство Украины содействовало удалению этого сайта. Мы делаем это и сейчас".

Причиной внесения экс-канцлера в базу "Миротворца" могло стать его интервью немецкому изданию Aachener Nachrichten, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Скандальный украинский сайт "Миротворец" 9 ноября добавил в свою базу данных Шредера, обвинив его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".

Политик занимал пост федерального канцлера в 1998 - 2005 годах. После ухода из политики он стал заниматься общественной деятельностью и бизнесом, являясь председателем совета директоров компании "Роснефть" и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.

Сайт "Миротворец" был открыт в 2014 году, его курирует нардеп Антон Геращенко (Блок Петра Порошенко). Вместе со соей женой Ириной Геращенко, они занимаются безопасностью незалежной.

"Миротворец" построен на принципе стукачества: туда попадают так называемые "сепаратисты", "террористы", журналисты, артисты, писатели.

На сате публикуются и личные данные - члены семьи, домашние адреса.

После того, как на "Миротворце" опубликовали личные данные, включая адрес, Олеся Бузины и Олега Калашникова, а вскоре их убили, сайт получил большую известность, особенно среди "волонтеров - патриотов", которые и занимаются доносами.

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