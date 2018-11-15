2018-11-15T08:07:43+03:00
Политика

Фармакологический бизнес объединит ДНР и ЛНР

В столице ДНР открылся масштабный международный медицинский форум
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкая и Луганская Народные Республики расширяют взаимодействие в сфере медицины и начинают разработку в построении фармакологического бизнеса. Об этом на открытии II Международного медицинского форума «Наука побеждать… болезнь» в Донецке заявила журналистам и.о. министра здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

- Луганск многие годы направляет своих пациентов на оказание помощи, которая не оказывается в рамках наших республиканских клиник, в ДНР. Мы сюда направляем пациентов для оказания нейрохирургической помощи, для высокоспециализированной помощи нашим кардиохирургическим больным, а также для оказания помощи нашему детскому населению. Помимо этого, мы взаимодействуем по фармпрепаратам, начинаем сегодня взаимодействовать в построении фармакологического бизнеса, то есть — сотрудничество между нашим и Донецким фармпроизводством, — сказала Пащенко.

Также она отметила, что открываются большие перспективы по обучению студентов.

- Мы на сегодня имеем возможность сюда направлять коллег на обучение по тем специальностям, которые у нас считаются редкими, нет обучения в нашем медуниверситете, — добавила и.о. министра здравоохранения ЛНР.

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