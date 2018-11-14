2018-11-14T19:32:29+03:00
Общество

В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики

Несмотря на сложные погодные условия, аграрии ЛНР собрали урожай, удовлетворяет потребность населения
Цесанна АНТОНЕНКО
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Как в ДНР, так и в ЛНР урожай в этом году не удался в первую очередь из-за тяжёлых погодных условий. Несмотря на это, опасаться голода жителям Луганской Народной Республики не придётся, поскольку аграрии Республики смогли собрать достаточный урожай. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

— Несмотря на сложные погодно-климатические условия и ведение сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, аграриям Луганской Народной Республики в текущем году в целом удалось получить достойный урожай и обеспечить продовольственную безопасность Республики, — заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Там подчеркнули, что полученный урожай овощных и технических культур, в том числе подсолнечника, полностью удовлетворяет потребность населения в растительном масле, а животноводство - в высокобелковых кормах.

Напомним, ранее в ДНР также было объявлено о достаточном урожае зерновых, который был собран на полях Республики.

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