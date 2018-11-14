НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-14T19:00:22+03:00

Такие заявления руководство ООС делает для того, чтобы хоть немного поднять морально-психологическое состояние бойцов ВСУ

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Согласно ежедневным докладам пресс-центра ООС о потерях Народной милиции ЛНР, на передовой погибло уже больше солдат, чем живёт сейчас в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

— Количество потерь в подразделениях Народной милиции ЛНР, ежедневно озвучиваемое штабом "операции оккупационных сил", уже превышает население нашей Республики, — сыронизировал Андрей Марочко.

ТТакие бессмысленные и не выдерживающие никакой критики заявления, пресс-центр и руководство Вооружённых сил Украины и ООС делает для того, чтобы хоть как-то поднять морально-психологическое состояние солдат.

Напомним, что небоевые потери в рядах ВСУ растут, а морально-психологическое состояние силовиков становится всё хуже.