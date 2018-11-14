2018-11-14T17:51:33+03:00
Общество

ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей

В ходе проверки прокуратуры Ленинского района Луганска были установлены нарушения действующего законодательства ЛНР в сфере оплаты труда на ООО «ЛЭС»
Цесанна АНТОНЕНКО
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Прокуратура Луганской Народной Республики приняла решительные реагирования, в результате которых общество с ограниченной ответственностью «Луганские электрические сети» вынуждено было погасить все задолженности по зарплатам и оплате налогов на сумму более чем 39 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

— Проверкой прокуратуры Ленинского района Луганска установлены нарушения действующего законодательства ЛНР в сфере оплаты труда на ООО «Луганские электрические сети», — сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республике.

В результате проверки на имя руководителя ООО «ЛЭС» внесен документ прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате в сумме 26 105 368, 24 рублей и задолженность по уплате налогов и сборов в сумме 12 926 587,72 рублей погашены в полном объеме.

Напомним, Генеральная прокуратура ЛНР с начала года провела ряд проверок крупных субъектов бизнеса, благодаря которым в бюджет Республики возмещена налоговая задолженность в размере 12,5 млн рублей.

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