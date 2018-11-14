2018-11-14T17:46:46+03:00
Политика

Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта

Врио Главы ДНР заявил, что Киев сейчас находится в растерянности
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин уверен, что в ближайшее время Киевские власти не пойдут на эскалацию конфликта на Донбассе.

- Украина сейчас находится в некой растерянности, она не ожидала такой явки и такой поддержки, - говорит Денис Владимирович. - Поэтому я очень сомневаюсь, что она пойдет на эскалацию конфликта. Здесь я могу успокоить наших граждан.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что речь идеен о полномасштабной эскалации, а не о точечных провокациях на линии соприкосновения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики
НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики
Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём
ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей
При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет
Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе
Комендантский час в ДНР не отменят
Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь
ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР
Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики
Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы
Бюрократии в ДНР не будет
Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией
Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе
Ольга Позднякова: по результатам выборов избранным Главой признан Пушилин Денис Владимирович
Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
«Новогодняя почтовая открытка»: Конкурс рисунков от почты ЛНР
«Мисс Донбасс – 2018»: В оргкомитет конкурса красоты и таланта уже поступило более 130 заявок