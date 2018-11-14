Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-14T17:46:46+03:00

Врио Главы ДНР заявил, что Киев сейчас находится в растерянности

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Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин уверен, что в ближайшее время Киевские власти не пойдут на эскалацию конфликта на Донбассе.

- Украина сейчас находится в некой растерянности, она не ожидала такой явки и такой поддержки, - говорит Денис Владимирович. - Поэтому я очень сомневаюсь, что она пойдет на эскалацию конфликта. Здесь я могу успокоить наших граждан.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что речь идеен о полномасштабной эскалации, а не о точечных провокациях на линии соприкосновения.