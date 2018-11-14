2018-11-14T17:41:41+03:00
Политика

При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет

Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Совет министров будет сформирован в ближайшее время, и отметил, что кардинальных изменений не предвидится.

- Кабинет будет сформирован в ближайшее время. Что касается изменений, то это постоянный процесс. Я бы не ждал каких-то кардинальных шагов в этом направлении, - подчеркнул Пушилин.

Министрам необходимо доказывать свою эффективность, поскольку при оценке работы учитывается не только результат деятельности членов правительства, но и их бездействие.

- Это обеспечивает прозрачность работы Совмина и дает конкретные результаты, - отмечает врио Главы ДНР. - Результат должен быть осязаем, понятен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики
НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики
Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём
ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей
Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта
Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе
Комендантский час в ДНР не отменят
Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь
ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР
Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики
Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы
Бюрократии в ДНР не будет
Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией
Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе
Ольга Позднякова: по результатам выборов избранным Главой признан Пушилин Денис Владимирович
Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
«Новогодняя почтовая открытка»: Конкурс рисунков от почты ЛНР
«Мисс Донбасс – 2018»: В оргкомитет конкурса красоты и таланта уже поступило более 130 заявок