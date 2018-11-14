При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-14T17:41:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Совет министров будет сформирован в ближайшее время, и отметил, что кардинальных изменений не предвидится.

- Кабинет будет сформирован в ближайшее время. Что касается изменений, то это постоянный процесс. Я бы не ждал каких-то кардинальных шагов в этом направлении, - подчеркнул Пушилин.

Министрам необходимо доказывать свою эффективность, поскольку при оценке работы учитывается не только результат деятельности членов правительства, но и их бездействие.

- Это обеспечивает прозрачность работы Совмина и дает конкретные результаты, - отмечает врио Главы ДНР. - Результат должен быть осязаем, понятен.