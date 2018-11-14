Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Об этом заявил врио Главы ДНР на первой пресс-конференции после выборов
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Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что готов участвовать в Минских переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Мое личное участие не исключается, но это при обсуждении каких-то важных вопросов и как только будет требовать того ситуация. Но вопрос идет только о Минской площадке, - заявил Денис Владимирович.
Напомним, что Денис Пушилин не один год проработал представителем Республики на переговорах в Минске.