Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-14T17:30:46+03:00

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Накануне выборов Глав и парламентов ДНР и ЛНР из Киева стали поступать угрозы в адрес граждан Республик. Украинские власти грозились сажать в тюрьму и лишать пенсий тех, кто отдал свой голос. Однако план незалежной не удался. Люди на зло угрозам пошли на избирательные участки.

- Со стороны стран Запада были попытки сорвать и бойкотировать выборы. Страны Запада и Украина пытались запугивать членов ЦИК, но подобные шаги не увенчались успехом, - говорит врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Такая политика не только не повлияла на результат голосования, но еще больше сплотила народ Донбасса. Мы не ожидали такой явки, даже по самым оптимистичным прогнозам, наши жители оказались еще более сознательными.

Явка на выборах в ДНР составила 80,1%, в ЛНР – 77%.