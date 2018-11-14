Комендантский час в ДНР не отменят

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-14T17:25:49+03:00

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Многих жителей Донецкой Народной Республики интересует вопрос об отмене комендантского часа. Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пока что его не исключат для безопасности граждан. Он будет действовать, как и прежде, с 23:00 до 5:00.

«Комендантский час не планируется отменять. Комендантский час является необходимостью, это то, что обеспечивает безопасность нашим гражданам, - сказал Пушилин.

Напомним, что летом текущего года указом Главы ДНР Александром Захарченко комендантский час был измен. Он начинался в 1:00 и действовал до 5:00. Однако после трагической гибели Первого Главы время было сново возвращено к 23:00.