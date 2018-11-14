2018-11-14T17:09:02+03:00
Политика

Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики

Врио Главы ДНР поблагодарил жителей за высокую явку на выборах
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На первой пресс-конференции после выборов, врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что высокая явка говорит о том, что в Республике уже сформировано зрелое и самодостаточное в политическом аспекте общество. Что жители поддерживают взятый еще в 2014 году курс на интеграцию в Российскую Федерацию.

- Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики. Честь и ответственность, - сказал Пушилин. - Я приложу все силы, всё свое время и все свои возможности, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное мне нашими гражданами.

Кроме этого, Денис Владимирович поблагодарил членов ЦИК.

- Также мне хотелось бы поблагодарить членов Центральной избирательной комиссии за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при подготовке и проведении выборов и при подсчете голосов, - рассказывает врио Главы ДНР. - А также международных наблюдателей, которые несмотря ни на что смогли приехать в ДНР и лично убедиться в прозрачности и демократичности наших выборов.

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